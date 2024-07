Catania, Csm diviso: Francesco Curcio è il nuovo procuratore della Repubblica

Vittoria di misura su Francesco Puleio

CATANIA – Questa mattina è stato votato dal plenum del Csm, con 13 voti a favore, il nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio. 12 preferenze, invece, sono andate all’etneo Francesco Giuseppe Puleio. Sono stati 3 gli astenuti.

Curcio, che è stato in passato sostituto alla procura di Napoli, ha indagato sulla P4, sulla compravendita dei senatori e su Finmeccanica, condividendo la titolarità di queste inchieste con il collega Henry John Woodcock.

I dettagli del voto

Come hanno votato i membri del plenum. Il vice Presidente Pinelli e i vertici della Cassazione, Margherita Cassano e Luigi Salvato si sono astenuti. Per Curcio hanno votato i togati di Area, Unicost e a titolo personale Mazzola di Magistratura Indipendente, componente che per il resto ha votato invece per Puleio.

A Curcio sono andati i voti dei laici Miele e Fontana, mentre gli altri laici Giuffré, Bianchini, Aimi, Bertolini, Eccher e Carbone hanno votato per Puleio. Assenti 4 Consiglieri.

La procura di Torre Annunziata

Plenum diviso anche nella votazione per il nuovo presidente della Sezione del Tribunale di Torre Annunziata, settore penale, Maria Rosaria Salzano, con 14 voti a favore, 13 voti per la proposta a favore di Marcella Suma e due astensioni.