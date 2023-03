Catania, De Luca pronto a lanciare un candidato “giovane e libero”

L’ex sindaco di Messina traccia l’identikit di mister X.

CATANIA – Cateno De Luca è pronto a sparigliare le carte nella manche delle amministrative catanesi. L’ex sindaco di Messina avrebbe individuato un candidato di rottura. “Un altro Cateno De Luca”, dicono i suoi. Il nome al momento resta top secret, l’operazione lascerebbe a bocca asciutta i numerosi politici catanesi che in queste settimane sono andati in processione a Fumedinisi per corteggiare De Luca davanti a una tazza di caffè (“altro che consorterie romane, il sindaco di Catania si fa nella valle del Nisi”, scherza a microfoni spenti un deluchiano).

Il leader di Sud Chiama Nord, contattato da Live Sicilia, conferma le indiscrezione e fa un passo in più tracciando l’identikit di mister X: giovane, competente e lontano dalle consorterie politiche. “Un giovane perché puntiamo a rinnovare la classe dirigente: non è possibile che l’età media dei candidati sia di settant’anni”, dice De Luca. “Non è possibile che il candidato sia espressione delle solite consorterie politiche, espressione di una faida piuttosto che di un’altra”, aggiunge.

“Una persona libera perchè a Catania abbiamo riscontrato la difficoltà di trovare persone che non abbiano paura di un’esposizione contro questi sistemi, nelle numerose interlocuzioni che ho avuto la risposta che ho avuto è ‘vorrei ma temo le conseguenze’: c’è un clima pesante, la strategia della ripicca di fare pagare: a Catania è come se anche l’aria sia gestita da qualcuno”, tuona De Luca. E aggiunge altri elementi. “Serve una persona che abbia una sua autonomia e una sua competenza, una figura credibile che si ponga l’obiettivo di amministrare la città e non di usare Catania per fare clientela o il passo a un altro livello politico: quindi un sindaco che faccia il sindaco”, spiega. Una mossa che nei fatti spariglia le carte e rende la partita per Palazzo degli Elefanti ancora più incerta.