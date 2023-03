Catania, decima vittoria consecutiva: battuto anche il Sant’Agata

La promozione matematica, malgrado la vittoria del Locri a Castrovillari, è sempre più vicina

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) – Il Catania supera anche l’ostacolo Città di Sant’Agata imponendosi in terra peloritana con un perentorio 2-1 al termine di un match che ha vissuto le sue emozioni maggiori nel secondo tempo.

Prima parte di gara interlocutoria e risultato bloccato malgrado la vivacità dei padroni di casa al cospetto di un Catania sin troppo compassato e senza i “lampi di genio” di Lodi, partito dalla panchina così come De Luca. Solo in avvio di partita Chiarella mette i brividi alla retroguardia di casa con una conclusione che sibila alta di poco. Poi Vitale e Sarao si ostacolano a vicenda sull’imbeccata di Russotto mentre Groaz è attento su Cicirello. Nella ripresa, i rossazzurri aumentano i giri grazie anche alle sostituzioni ed al quarto d’ora sbloccano il risultato con Sarao abile a girare di testa in rete il cross di Castellini.

Sulle ali dell’entusiasmo e spinti dai festanti tifosi ospiti, gli uomini allenati da Ferraro raddoppiano poco dopo con De Luca che si fa trovare pronto alla deviazione sulla linea di porta dopo un cross radente di Rapisarda rifinito dal colpo di tacco di Sarao. Il Città di Sant’Agata si smarrisce un po’ ed il Catania potrebbe segnare ancora ma sono i ragazzi dell’applauditissimo Vanzetto a segnare il gol dell’onore con il subentrato Scolaro che trafigge Groaz negli istanti di recupero.

Consueta festa finale, poi, per i rossazzurri che saltano e ballano ai piedi del settore “ospiti”, sotto lo sguardo soddisfatto del presidente Pelligra, oggi presente a Sant’Agata di Militello insieme con tutto il suo staff. La promozione matematica, malgrado la vittoria del Locri a Castrovillari, è sempre più vicina!

Stadio “Biagio Fresina”- di Sant’Agata di Militello, domenica 5 marzo 2023 – ore 15,00

9^ giornata di ritorno – Serie D girone I – 2022-2023

CITTA’ DI SANT’AGATA-CATANIA 1 – 2

CITTA’ DI SANT’AGATA (3-4-3) – Curtosi, Casella, Squillace, Marcellino (dal 35°s.t. Scolaro), Brunetti (dal 35°s.t.Napoli), Duli (dal 41°s.t. Balesini), Barbara (dal 20°s.t. Morleo), Calafiore, Cicirello (k) (dal 29°s.t. Romano), Bonfiglio, Vitale V.

A disposizione: Dima, Maesano, Iania, Catalano.

Allenatore: Leonardo Vanzetto.

CATANIA SSD (4-3-3) – Groaz, Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Somma, Palermo (dal 13°s.t. Lodi), Rizzo (k), Vitale M. (dal 46°s.t. Pedicone), Russotto (dal 13°s.t. De Luca), Sarao (dal 20°s.t. Jefferson), Chiarella (dal 10°s.t. Forchignone).

A disposizione: Bethers, Boccia, Di Grazia, Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce.

Assistenti: Simone Piombini (Città di Castello) e Mauro Ottobretti (Foligno).

Reti : 15°s.t. Sarao (CT); 18°s.t. De Luca (CT); 48°s.t. Scolaro (CDS).

Note : giornata parzialmente nuvolosa e terreno in buone condizioni. Postazioni di assoluta precarietà per gli organi d’informazione costretti a lavorare in condizioni impossibili, in mezzo alla pur corretta tifoseria locale. Assordante musica da discoteca, con tanto di disk jockey a bordo campo, nell’intero prepartita e nell’intervallo. Nella tribunetta aggiuntiva, coloratissima e rumorosa rappresentanza del tifo rossazzurro (almeno 650 unità).

primo tempo (0-0)

1° Catania subito pericoloso: lancio di Rizzo per Chiarella la cui conclusione sorvola di poco la traversa;

11° Squillace ci prova dalla distanza con un tiro rasoterra: fuori;

13° Chiarella manca la deviazione vincente sottoporta;

18° dopo una mischia in area etnea, Marcellino appoggia sul fondo;

20° Calafiore sbaglia il passaggio ad un compagno ma Chiarella tira alto;

27° occasione pe il Catania: sull’assist di Russotto… Sarao e Vitale si ostacolano a vicenda al momento della battuta a rete e l’azione sfuma!

31° Vitale V. tira alto dalla distanza;

33° Palermo recupera palla in scivolata ma poi conclude alto;

39° Groaz blocca la conclusione di Cicirello … comunque ritenuto in off-side;

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate e senza particolari emozioni.

secondo tempo (1-2)

1° deviazione volante di Russotto: blocca facilmente Curtosi;

8° Groaz respinge in volo la punizione di Bonfiglio;

10° nel Catania, Forchignone sostituisce Chiarella;

12° Castellini s’immola sulla conclusione di Calafiore: angolo;

13° nel Catania, Lodi e De Luca rilevano Palermo e Russotto;

15° Catania in vantaggio: sul cross dalla sinistra di Castellini… perfetta girata di testa di Sarao che sblocca il punteggio: 0-1 !

18° raddoppio del Catania: cross dalla destra di Rapisarda, deviazione col tacco di Sarao e De Luca spinge in rete a porta vuota: 0-2 !

20° nel Città di Sant’Agata, Barbara lascia il posto a Morleo;

20° nel Catania, Jefferson rileva Sarao;

24° Curtosi respinge il gran tiro da fuori di Rizzo;

25° Curtosi si salva d’istinto sulla conclusione ravvicinata di Jefferson;

29° nel Città di Sant’Agata, Cicirello lascia il posto a Romano;

31° tiro centrale di Jefferson;

35° nel Città di Sant’Agata, Scolaro e Napoli subentrano a Marcellino e Brunetti;

41° nel Città di Sant’Agata, Balesini prende il posto di Duli;

46° nel Catania, Pedicone subentra a Vitale M.;

48° il Città di Sant’Agata accorcia le distanze: azione insistita in area rossazzurra conclusa dal tiro vincente di Scolaro : 1-2 !

49° vince il Catania!