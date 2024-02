Catania di resistenza: secondo tempo in dieci e pari (1-1) a Foggia

Sblocca Rapisarda poi il rosso ad Haveri

CATANIA – Il Catania strappa un sofferto pareggio, 1-1, sul campo del Foggia al termine di un match giocato con un uomo in meno per l’intero secondo tempo. Lucarelli vara l’ennesima formazione inedita proponendo il nuovo arrivato Haveri lungo l’out sinistro e rispolverando Peralta in mezzo al campo con Chiarella in appoggio all’unica punta Di Carmine. A destra si rivede Rapisarda mentre in porta conferma per Albertoni con Furlan che resta in panca.

L’avvio è di marca rossonera ma sono i rossazzurri a sbloccare il risultato dopo una ventina di minuti grazie a capitan Rapisarda che spinge il pallone in rete da due passi dopo un accenno di mischia davanti alla porta pugliese. Il Catania sembra in assoluto controllo, anche se l’esuberante Millico crea qualche grattacapo alla retroguardia etnea. E proprio su una punizione ben calciata dall’ex torinista… Santaniello sorprende la retroguardia rossazzurra deviando di testa il pallone dell’1-1. La svolta vera e propria arriva, però, sul finire del primo tempo quando Haveri, già ammonito, entra in ritardo su un avversario, costringendo il direttore di gara ad estrarre il secondo “giallo” e quindi il cartellino rosso che lascia il Catania in 10 uomini con mezza partita ancora da giocare.

Nella ripresa il Foggia ci prova a testa bassa ma, a parte una casuale deviazione con la coscia di Carillo che manda il pallone ad accarezzare la parte superiore della traversa, non crea eccessivi grattacapi alla munita difesa rossazzurra. Alla fine, neanche i cambi incidono più di tanto ed il Catania riesce a portare a casa un punticino che restituisce un pizzico di fiducia e pacato ottimismo ad una squadra adesso chiamata a replicare la discreta performance a Picerno in occasione del match di recupero in programma martedì prossimo in terra lucana.

Il tabellino

Stadio “Pino Zaccheria” – di Foggia/venerdì 2 febbraio 2024 – ore 20,30

anticipo 5^ giornata di ritorno Serie C girone C – 2023-2024

FOGGIA – CATANIA 1 – 1

FOGGIA (4-3-3) – Perina, Salines (dal 29°s.t.Vezzoni), Riccardi, Carillo (dal 35°s.t. Ercolani), Rizzo (k), Tenkorang (dal 35°s.t.Odjer), Marino (dal 29°s.t. Rolando), Tascone, Tonin (dal 44°s.t. Gagliano), Santaniello, Millico.

A disposizione: De Simone, Nobile, Silvestro, Castaldi, Martini, Antonucci, Manneh, Papazov, Brancato, Embalo.

Allenatore: Mirko Cudini.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Albertoni, Monaco, Kontek, Castellini, Rapisarda (k), Zammarini (dal 9°s.t. Welbeck), Quaini (dal 41°s.t. Bouah), Haveri, Peralta (dal 1°s.t. Tello), Di Carmine (dal 41°s.t. Costantino), Chiarella (dal 27°s.t. Cicerelli).

A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Chiricò.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistenti: Matteo Paggiola (Legnago) e Marco Giudice (Frosinone).

Quarto ufficiale: Luca Cherchi (Carbonia).

Reti: 20°p.t. Rapisarda (CT); 33°p.t. Santaniello (FG).

Ammoniti: Haveri (CT); Carillo (FG); Marino (FG); Rapisarda (CT); Tello (CT).

Espulsi: Haveri (CT) al 45°p.t.

[Foto Catania Fc]