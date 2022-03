Catania, Di Salvo insiste: “Tornare subito al voto”

Il consigliere comunale chiede a Pogliese di fare un passo indietro.

CATANIA – “La sospensione del Sindaco Pogliese pesa oggi più che mai sulle spalle dei Cittadini tutti, in un momento in cui il caro bollette e la guerra in Ucraina stanno mettendo a dura prova la stabilità dell’economia del Paese”, così il consigliere Salvo Di Salvo che insiste sulla necessità che Salvo Pogliese faccia un passo indietro. “L’assenza di una guida Politica in Città si avverte, Pogliese non può proseguire con ricorsi che puntualmente vengono rigettati, è un accanimento quello di Pogliese che non fa bene a Lui stesso e alla Città. Ormai la misura è colma, se ne faccia una ragione non si arriverà alla modifica della Legge Severino nei termini che lui spera e Pogliese potrebbe tornare alla guida della Città a Marzo del 2023 alla scadenza del suo mandato. Sarebbe opportuno tornare al voto subito se la Politica, sia quella con la “P” maiuscola, che faccia prevalere il bene della Città e non i personalismi “di un posto al sole” da una posizione che ormai è stata delegittimata. Spero sempre nel buon senso di chi – conclude – dovrebbe fare per primo un atto di riscatto per Catania”.