Catania: una domenica tra libri, musica e poesia in piazza Mazzini

Giornata di cultura nel tratto liberato dalle auto

CATANIA – Domani, domenica 8 ottobre, l’Autobooks – la biblioteca mobile del Comune di Catania – farà tappa in piazza Mazzini.

Il programma di scambio libri in piazza

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Azienda Municipale Trasporti e Sosta Catania S.p.A., permetterà dalle ore 9 alle 13 di fruire delle attività di promozione della lettura della biblioteca itinerante, compreso lo scambio libri, all’interno della nuova isola pedonale voluta dal sindaco Enrico Trantino, area che si collega in un unicum libero dalle auto e dal traffico con piazza Università e piazza Duomo.

Alle ore 11 è prevista una performance di musica e poesia su “Usi, costumi e tradizioni, da Martoglio ai nostri giorni”, a cura di Gianni Sineri, Turi Reina, Turi Giordano, Melina Pappalardo, Gaetano Strano. Parteciperà il gruppo musicale “I Colapisci”, con i musicisti Carmelo Filogamo, Silvio Carmeci, Mario Cantone e Santo Privitera.

Autobooks, libri e promozione culturale

La giornata va inserita nell’ambito delle iniziative finalizzate alla promozione della cultura e alla sensibilizzazione dei cittadini catanesi verso il settore artistico.

Donare pensieri, libri e cultura a grandi e piccini attraversando le vie cittadine è l’obiettivo che l’Autobooks, ormai da diversi anni, si prefigge nell’ambito del progetto del Ministero dei Beni Culturali denominato “Piano Cultura Futuro Urbano”, a cui ha aderito il Comune di Catania.

Nelle precedenti edizioni la “Biblioteca” in movimento ha arricchito con innumerevoli testi lo spazio lettura di diverse strutture cittadine ed ha contribuito alla realizzazione di una “Biblioteca Casa di Quartiere”, in via di Sangiuliano 307, luogo di incontro, crescita, condivisione degli spazi e, soprattutto, di promozione della lettura.

Non ci sono sedie, ma l’accesso è libero, consentendo ad ogni catanese o turista curioso di salire a bordo, consultare i volumi e le riviste, lasciarne uno dei suoi in buone condizioni e prenderne uno in prestito.