Più di un chilo la sostanza stupefacente trovata nell'abitazione

CATANIA – Aveva trasformato la propria abitazione nel rione Picanello di Catania in un deposito di armi e droga: è l’accusa contestata a un 52enne che è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi comuni da sparo.

La perquisizione

Durante una perquisizione domiciliare, agenti della squadra mobile della Questura hanno trovato diverse dosi di cocaina e crack, per un peso complessivo di circa 13 grammi, 330 grammi di marijuana, circa 400 grammi di hashish e 860 grammi di Mdma, pericolosa amfetamina in polvere.

Sequestrati anche un block notes con appunti, cifre e nomi dei clienti e 670 euro, ritenuti provento della vendita di droghe.

Approfondendo le ricerche nell’immobile la polizia ha poi trovato una pistola semiautomatica calibro 7,65, risultata rubata, una rivoltella a rotazione e una pistola monocolpo, oltre a diverse munizioni di vario calibro.

Le armi prive di matricola

Le armi, prive di matricola e di qualsiasi segno identificativo, sono state sequestrate e repertate dalla polizia scientifica per essere sottoposte ad analisi di tipo balistico per accertare un possibile loro utilizzo per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per approfondimenti investigativi.

Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.