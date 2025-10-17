Catania, droga e munizioni sul tetto di uno stabile nel quartiere Zia Lisa

In campo le unità cinofile

CATANIA – Trovati oltre 3 chili di marijuana, contenuti in un barattolo e nascosti sul tetto di un edificio a Zia Lisa, quartiere della periferia sud di Catania. La scoperta è avvenuta grazie all’utilizzo del cane Maui, in forza alle unità cinofile.

Oltre al contenitore in vetro, gli agenti di polizia hanno recuperato una busta in plastica con ulteriori 220 grammi di marijuana e, poco distante, altre 16 dosi della medesima sostanza, per complessivi 352 grammi, avvolte in carta stagnola, pronte per la cessione.

I poliziotti hanno approfondito il controllo dell’intera parte esterna dell’immobile, recuperando anche materiale idoneo per il confezionamento di stupefacenti e un bilancino di precisione.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Le verifiche sono poi proseguite nelle aree adiacenti all’edificio fino a quando l’attenzione dei poliziotti è stata richiamata dalla presenza di una borsa rossa, lasciata in strada.

Una volta recuperata, al suo interno sono state trovate 34 cartucce da fucile integre. Quanto ritrovato è stato sequestrato e trasmesso al laboratorio della Polizia Scientifica per le analisi specialistiche e per gli approfondimenti investigativi.