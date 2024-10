Droga e tartarughe protette in casa: domiciliari per un 45enne

L'uomo ha tentato la fuga

CATANIA – Droga, monete antiche ed esemplari protetti di tartarughe dentro casa. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Randazzo hanno arrestato per spaccio e resistenza un 45enne di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, dopo averlo trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e cocaina, oltre a 410 euro in contanti, per strada.

Durante il controllo di routine l’uomo con un movimento fulmineo si è dato alla fuga venendo raggiunto quasi subito e bloccato. I carabinieri del Nucleo operativo hanno deciso di perquisire anche l’abitazione.

All’interno sono stati trovati mezzo chilo di marijuana, 10 grammi di cocaina, 25 monete antiche in un quaderno raccoglitore, due esemplari di Testudo Hermanni, testuggini terresti di medie dimensioni considerate specie protetta da leggi nazionali e internazionali che ne vietano sia la cattura che la detenzione per preservarne la sopravvivenza.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, il materiale sequestrato e le tartarughe affidate a un centro di recupero specializzato nella cura.