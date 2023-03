Catania, è il trentunenne Savoca il candidato di Cateno De Luca

"Ho risposto all'appello", dice il giovane avvocato.

CATANIA – Il giovane candidato sindaco di Catania (al secolo mister x) immaginato da Cateno De Luca ha un nome: l’avvocato trentunenne Gabriele Savoca.

L’ex sindaco di Messina su Live Sicilia aveva confermato le indiscrezioni che lo volevano alla ricerca di un giovane candidato di “rottura”. Stamattina il quotidiano La Sicilia indica Savoca come il candidato dell’ex sindaco di Messina.

“Ho risposto all’appello”, conferma a Live Sicilia il giovane avvocato che si mette ufficialmente a diposizione di Nord Chiama Sud.

“E’ vero mi è stato proposto e la cosa non mi dispiace. Alle regionali ho votato Cateno De Luca”, dice. “Io ho accettato, adesso dobbiamo capire se ci sarà una convergenza di tutte le forze su di me: non sono ufficialmente candidato ma sì, ho dato la mia disponibilità”, spiega Savoca.

“Un giovane avvocato che per due anni ha fatto l’assistente parlamentare a Roma, lo possiamo definire un enfant prodige”, dice a Live Sicilia Cateno De Luca ringalluzzito dal seguito che il suo appello ha ottenuto negli ultimi giorni. “Ieri sono stato contattato da un gruppo di giovani universitari stanchi della politica stagnante dopo il mio appello: sono felice di questo risultato”, commenta l’ex sindaco di Messina pronto a fare saltare il banco alle amministrative etnee.