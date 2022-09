Catania, elezioni politiche: affluenza stabile alle 12

I primi dati sulle consultazioni elettorali in corso: rispetto al 2018 si è recata a votare la stessa percentuale di elettori

CATANIA – È del 15,03 per cento l’affluenza alle 12 alle elezioni politiche in provincia di Catania. L’affluenza alla stessa ora durante le consultazioni del 2018 fu del 15,07 per cento, dunque analoga a quella che si è registrata oggi. Pressoché analoga anche l’affluenza regionale, che si attesta sul 14,77 per cento.

Le operazioni di voto, iniziate alle 7 di questa mattina, non hanno registrato fino a questo momento particolari problemi. In diversi seggi della provincia sono state segnalate code per votare, ma come segnala l’agenza Ansa il tempo maggiore potrebbe essere dovuto anche ai tagliandi antifrode delle schede per le elezioni politiche.

I candidati nei collegi catanesi

Ecco i nomi dei candidati nei collegi catanesi.

Collegio plurinominale P02(Catania) 4 seggi

Forza Italia: Matilde Siracusano, Paolo Emilio Russo, Urania Papatheu, Giovanni Messina.

Matilde Siracusano, Paolo Emilio Russo, Urania Papatheu, Giovanni Messina. Fratelli d’ Italia: Giorgia Meloni, Manlio Messina, Rosanna Natoli, Gaetano Cardillo.

Giorgia Meloni, Manlio Messina, Rosanna Natoli, Gaetano Cardillo. Lega Salvini Premier: Nino Minardo, Valeria Sudano, Anastasio Carrà, Angela Damigella.

Nino Minardo, Valeria Sudano, Anastasio Carrà, Angela Damigella. Noi Moderati: Davide Gullotta, Francesca Pennisi, Pietro Canzonieri, Serena Gubernale.

Davide Gullotta, Francesca Pennisi, Pietro Canzonieri, Serena Gubernale. Partito Democratico: Valentina Scialfa, Francesco Laudani, Cristina Buffa, Giuseppe Fisichella.

Valentina Scialfa, Francesco Laudani, Cristina Buffa, Giuseppe Fisichella. Impegno Civico: Lucia Azzolina, Andrea Giarrizzo, Roberta Alaimo, Antonio Lombardo.

Lucia Azzolina, Andrea Giarrizzo, Roberta Alaimo, Antonio Lombardo. Verdi Sinistra: Pierpaolo Montalto, Maria Palazzolo, Pietro Calderaro, Chiara Anastasi.

Movimento 5 Stelle: Luciano Cantone, Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo, Carmela Scuderi.

Luciano Cantone, Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo, Carmela Scuderi. Azione Italia Viva: Giuseppe Castiglione, Laura Tuccitto, Elia Torrisi, Carlotta Costanzo.

Giuseppe Castiglione, Laura Tuccitto, Elia Torrisi, Carlotta Costanzo. Sud chiama Nord De Luca sindaco d’ Italia: Francesca Draià, Davide Vasta, Concetta Rapisarda, Antonio Danubio.

Francesca Draià, Davide Vasta, Concetta Rapisarda, Antonio Danubio. Italexit: Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Santo Musumeci, Elena Agata Malafarina.

Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Santo Musumeci, Elena Agata Malafarina. Unione Popolare con De Magistris: Simona Suriano, Domenico Cosentino, Ines Salpietro, Arturo Pellegrino.

Simona Suriano, Domenico Cosentino, Ines Salpietro, Arturo Pellegrino. Forza Nuova: Monica Grillo, Rosario Pantò, Concetta La Delfa, Gianfranco Antonio Leanza.

Monica Grillo, Rosario Pantò, Concetta La Delfa, Gianfranco Antonio Leanza. +Europa: Chiara Guglielmino, Marcello Carammia, Alessandra Mastrogiovanni Tasca e Giuseppe Brancatelli.

Collegio uninominale U02 Catania

Valeria Carmela Maria Sudano (centrodestra), Emiliano Abramo (centrosinistra), Luciano Cantone (M5S), Vincenza Ciraldo (Azione Iv), Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’ Italia), Luigi Savoca (Italexit), Damiano Francesco Cucè (Unione Popolare con De Magistris), Monica Grillo (Forza Nuova).

Collegio uninominale U03 Acireale

Francesco Maria Salvatore Ciancitto (centrodestra), Chiara Guglielmino (centrosinistra), Giovanni Carlo Amato (M5S), Angelica Prestianni (Azione Iv), Santo Orazio Primavera (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’ Italia), Elena Agata Malafarina (Italexit), Ermelina Majorana (Unione Popolare con De Magistris), Valeria Carmela Santanocito (Forza Nuova).