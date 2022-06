Elezioni e referendum, affluenza sotto il 60 per cento

Ai seggi meno di una persona su tre; affluenza sotto il 20 per i quesiti referendari

CATANIA – Seggi chiusi in tutta la provincia di Catania per i cinque referendum sulla giustizia e il rinnovo di 20 amministrazioni comunali. Le operazioni di spoglio sono iniziate ieri per i cinque referendum sulla giustizia, mentre inizieranno oggi alle 14 quelle che riguardano le elezioni amministrative dei 20 comuni in provincia di Catania.

Le amministrative

In provincia di Catania, l’affluenza alle elezioni amministrative alle 23 è stata, in media, del 57 per cento degli aventi diritto. Il comune in cui si è registrata l’affluenza più alta è Maniace: è andato a votare l’85,47 per cento degli aventi diritto.

Le percentuali di affluenza degli altri comuni etnei alla chiusura dei seggi: Aci Bonaccorsi 77,02 per cento; Aci Catena 60,90; Castiglione di Sicilia 45,36; Fiumefreddo 57,27; Licodia Eubea 44,07; Linguaglossa 57,37; Maniace 85,47; Mazzarrone 78,67 per cento; Militello in Val di Catania 51,62; Mirabella Imbaccari 32,68; Nicolosi 60; Palagonia 57,33; Paternò 62,91; Raddusa 49,43; Randazzo 57,75; San Michele di Ganzaria 47,08; Santa Maria di Licodia 65,22; Sant’Agata Li Battiati 53,24; Scordia 53,46; Vizzini 45,73.

I referendum

Arriva al 19,73 per cento l’affluenza ai cinque referendum sulla giustizia in provincia di Catania. In particolare, per il quesito sull’incandidabilità dopo la condanna ha votato il 19,73 per cento degli aventi diritto; per il referendum sulla limitazione delle misure cautelari ha votato il 19,12 per cento; per la separazione delle funzioni dei magistrati ha votato il 19,13 per cento, così come per il quesito sui membri laici dei consigli giudiziari. Infine, affluenza del 19,13 per cento degli aventi diritto per il quesito sull’elezione dei componenti togati del Csm.

I comuni al voto nel catanese

Il rinnovo delle amministrazioni comunali coinvolge oggi 4 paesi in cui si vota con il sistema dell’elezione diretta: Paternò, Palagonia, Scordia e Aci Catena. Il sistema proporzionale prevede che, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza da parte di un candidato, si effettui il ballottaggio tra due settimane.

Gli altri comuni al voto in provincia di Catania sono Aci Bonaccorsi, Castiglione, Fiumefreddo, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mazzarrone, Militello, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia e Vizzini.