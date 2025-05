Catania e le elezioni per il Rettore: ecco i candidati per il dopo-Priolo

In cinque prenderanno parte alla corsa per la poltrona più ambita dell'Ateneo

CATANIA – Il termine per la presentazione delle candidature è scaduto oggi – lunedì 19 maggio – alle ore 14. La corsa per le elezioni a Rettore dell’Università di Catania entra, timidamente, nel vivo. A succedere all’attuale Francesco Priolo sarà il vincitore della sfida tra cinque candidati.

I candidati

Ecco i nomi in lizza per la competizione. In strettoìissimo ordine alfabetico, si tratta di: Salvo Baglio, ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al dipartimento di Ingegneria elettrica-elettronica e informatica. Alberto Fichera, ordinario di Fisica tecnica industriale al Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica. Enrico Foti, già Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura; Ida Nicotra, ordinaria di Diritto Costituzionale. Pierfrancesco Veroux, ordinario di Chirurgia vascolare e direttore del Dipartimento di Chirurgia generale.

Non sfugge che tra questi (Baglio, Fichera e Veroux) siano delegati del Rettore.

L’iter

Nelle prossime ore, il professor Biagio Ricceri, presidente della commissione elettorale e decano dell’Ateneo catanese – valutati i requisiti dei candidati – darà il via libera alla campagna elettorale.

si conoscono già le date del voto. Quelle dei prossimi 23, 26 e 30 giugno per essere validate hanno bisogno di raggiungere una maggioranza qualificata. Quella eventuale del successivo 3 luglio solo della maggioranza relativa.

In verità, i candidati in pectore hanno già tenuto informalmente alcuni incontri con i diversi Dipartimenti. Il dopo-Priolo è già scattato.