Catania, era sfuggito al blitz “Malerba”: è stato arrestato a Librino

Indagini ancora in corso

1' DI LETTURA

CATANIA – I carabinieri lo hanno arrestato in viale Bummacaro, nel quartiere Librino. A distanza di meno di 24 ore,è stato braccato dai militari il ventenne che era sfuggito al blitz di ieri mattina. L’arrestato è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni e tradotto presso il carcere di Bicocca – Istituto Penale per i minorenni. Quest’ultimo dovrà rispondere di “spaccio di sostanze stupefacenti”.

Sono in corso le indagini volte ad accertare la condotta e gli eventuali favoreggiatori del fermato durante le ore in cui si era sottratto alla cattura.

L’inchiesta

L’operazione denominata “MALERBA”, ha consentito di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano numerose “piazze di spaccio” di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo di Catania, le quali costituiscono la principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata radicata sul territorio, e sono la causa del profondo degrado, che caratterizza l’agglomerato urbano e il contesto sociale di riferimento. È stato accertato come “Cosa nostra” catanese, nonostante le continue operazioni di polizia sul territorio, sfruttando la peculiare morfologia dell’area, caratterizzata da complessi edilizi “chiusi” non facilmente permeabili dalle forze di polizia, come la nota via CAPOPASSERO, continua a controllare il territorio e ad imporre ai singoli sodalizi criminali regole, prezzo e quantitativo della droga da smerciare, creando un vero e proprio sistema di controllo del mercato.