Il titolare rifornisce bar e pasticceria del centro

CATANIA – Sanzione amministrativa per il titolare di un noto laboratorio che rifornisce alcuni bar pasticcerie del centro e della periferia. È l’esito di un intervento dei carabinieri della compagnia Piazza Dante e del Nas di Catania.

In un’area destinata a magazzino, le pareti sarebbero state rivestite da cartongesso, che però sarebbe stato bucato in diversi punti dove sono stati trovati escrementi di roditori.

La segnalazione

All’esito dei controlli, il proprietario, un 39enne catanese, è stato segnalato all’autorità sanitaria mentre la zona non a norma è stata chiusa e non verrà riaperta sino a quando non verranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie previste dalla specifica normativa del settore.

In questi ultimi giorni di festa, ricordano dal comando provinciale di Catania, si lavora per tutelare la sicurezza alimentare di cittadini e turisti che stanno trascorrendo nel capoluogo etneo anche l’Epifania.

La mancata derattizzazione

Secondo i carabinieri, il deposito non sarebbe stato derattizzato e igienizzato mediante opportuni prodotti e accorgimenti.

Così i topi, passando attraverso i vecchi muri, avevano rosicchiato il cartongesso creando dei varchi, raggiungendo così potenzialmente gli alimenti conservati.

Le creme dei cornetti

Sui bancali c’erano sacchi di farina, zucchero, frutta secca, creme varie, e tutto ciò che solitamente viene adoperato per la preparazione di gelati, per la farcitura di cornetti e brioches e altri prodotti dolciari e di rosticceria.

