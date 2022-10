Escursionista salvata sul versante nord-ovest dell’Etna

La donna era stata costretta a fermarsi a causa di un problema ad un ginocchio.

CATANIA. Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti, su allerta lanciata dalla Forestale, per il recupero di un’escursionista in difficoltà nella zona di Monte Lepre, nel territorio di Bronte, versante nord-ovest dell’Etna.

La donna è stata rapidamente raggiunta lungo il sentiero, dove era stata costretta a fermarsi a causa di un problema ad un ginocchio, e a chiedere aiuto.

Valutate le condizioni dell’escursionista dai sanitari della squadra di soccorso del SASS, e ritenuto che non fosse in grado autonomamente di raggiungere la fine del percorso, la donna è stata accompagnata a bordo dei mezzi fuoristrada fuori dalla zona impervia demaniale, fino al piazzale di Piano Fiera, dove

insieme ai compagni d’escursione ha potuto raggiungere la propria autovettura.