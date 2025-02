Catania, dopo l’esplosione a San Nullo riattivate 500 utenze del gas

Annunciato entro il fine settimana il completamento del servizio anche a Trappeto Sud

CATANIA – “Attivate 500 utenze nel rione San Nullo”.A parlare è il presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro. Il massimo responsabile della partecipata del Comune di Catania annuncia anche un altro passaggio. “Entro il fine settimana verrà completata l’opera di riattivazione del gas metano nel resto del quartiere e a Trappeto Sud”.

Le utenze riattivate oggi

“Sul sito della nostra azienda – continua Todaro – è già stato pubblicato l’elenco delle strade che oggi saranno riattivate. Via Sebastiano Catania a scendere fino al civico 246 e viale Benedetto Croce. A questo proposito è richiesta, come sempre, la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura del contatore in massima sicurezza”.

Per la cronaca, se non fossero presenti nella propria abitazione, i tecnici lasceranno un avviso che consentirà all’utente di contattare l’azienda e concordare così un nuovo appuntamento. Proprio nella giornata di lunedì era stato confermato il ritorno del gas in via Sebastiano Catania.