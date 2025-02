Dopo l’esplosione torna il gas in via Sebastiano Catania VIDEO

Tempi ancora incerti per il ripristino nella zona rossa

CATANIA – Non è ancora il momento delle zone rosse. Il metano torna, intanto, dalle parti di via Sebastiano Catania. Oggi pomeriggio l’accensione simbolica della fiammella.

“Verificheremo abitazione per abitazione che stia procedendo tutto come previsto – spiegano Gianfranco Todaro e Melinda Condorelli, rispettivamente presidente e componente del CdA di Catania Rete Gas – Non è ancora arrivato il momento di poter ripristinare il servizio in via Fratelli Gualandi: lì va fatto un altro lavoro e al momento non siamo in grado di indicare la tempistica”.