Catania, evaso dai domiciliari, ricercato da 4 mesi: catturato

L'uomo ha 35 anni

CATANIA – La Polizia a Catania ha arrestato un uomo di 35 anni ricercato da quattro mesi perché evaso dagli arresti domiciliari e per aver violato sistematicamente le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

È stato fermato insieme a un’altra persona nel corso di un controllo eseguito dagli agenti nella zona di San Giovanni Galermo.

L’uomo è stato arrestato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità. Da alcuni mesi, dopo essere stato arrestato per traffico di droga, si era reso irreperibile e per questo motivo la Procura aveva chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura con il trasferimento in carcere.