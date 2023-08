Catania Fc, da domani via agli abbonamenti VIDEO

I prezzi dei diversi settori

CATANIA – E’ stata presentata in conferenza stampa l’avvio della Campagna abbonamenti, denominata “Figli del vulcano” per la Stagione 2023/2024. Con i lavori di restyling dello stadio “Angelo Massimino” in fase di conclusione, sarà possibile sottoscrivere i tagliandi dalle ore 9 di domani mattina, 22 agosto.

I prezzi

Per i vecchi abbonati: Curve 90 euro, ridotto (Over 65 e under 18) 80; Tribuna B 240 euro, ridotto 200; Tribuna A 330 euro, 270 ridotto; Elite 500 euro.

Nuovi abbonati: Curve 120 euro, ridotto 100; Tribuna B 290 euro, ridotto 240; Tribuna A 380, ridotto 320; Elite 600.

Under 12: Predisposta una tariffa unica da 20 euro a prescindere dal settore.