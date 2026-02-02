Sap: “Il 2 febbraio sia la Giornata in memoria dell’ispettore Raciti”

La richiesta del sindacato è di istituire una ricorrenza contro il tifo violento

CATANIA – “Esattamente 19 anni fa ci lasciava l’Ispettore Filippo Raciti. Era proprio il 2 febbraio del 2007 quando un collega, un amico, un padre di famiglia fu ucciso davanti allo stadio Angelo Massimino’ di Catania durante i disordini scoppiati tra ultras Oggi, come stiamo facendo ormai da anni, chiediamo nuovamente che venga istituita una Giornata in sua memoria per dire no al tifo violento”. Lo ha detto il segretario del Sindacato autonomo di polizia (SAP), Stefano Paoloni, ritornando a promuovere la ‘Giornata in ricordo dell’ispettore Raciti’.

L’iniziativa è stata lanciata nel 2024, anno in cui, per presentare la proposta, la segreteria nazionale del Sap ha scritto ai presidenti di Senato e Camera, al presidente della FIGC e ai presidenti Lega serie A e B, mentre quelle provinciali hanno rivolto lo stesso appello ai parlamentari del loro territorio.

Paoloni auspica che “i disegni di legge presentati alla Camera e al Senato per l’istituzione di una giornata contro la violenza negli stadi che preveda anche percorsi di sensibilizzazione nelle scuole possano essere approvati veramente il prima possibile”.