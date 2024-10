Identificato e denunciato un 36enne dalla polizia

CATANIA – Prende a schiaffi un operatore del pronto soccorso all’ospedale San Marco. Per questo la polizia ha denunciato un 36enne con l’accusa di lesioni aggravate, dall’esercizio delle funzioni dell’operatore.

La notizia è di pochi minuti fa, comunicata dalla polizia. L’uomo è stato denunciato dagli agenti delle Volanti. Assieme al padre, il denunciato avrebbe portato una familiare in ospedale. Già al triage, i due hanno cominciato a far capire di non gradire per nulla il fatto di dover attendere.

La dinamica

E il papà del denunciato avrebbe colpito con un pugno la vetrata del box e scaraventato a terra uno dei monitor. Pochi istanti dopo il figlio sarebbe entrato a sua volta in azione, aggredendo l’operatore.

In pochi minuti la polizia è giunta sul posto ed è scattata la denuncia.