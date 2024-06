Catania, stanziati i finanziamenti per due scuole in strutture abbandonate

I fondi per la riqualificazione nel secondo Municipio

CATANIA – I consiglieri comunali Daniele Bottino e Alessandro Campisi esprimono soddisfazione per il finanziamento di un asilo nido e del rifacimento di una scuola nel territorio del secondo Municipio di Catania, entrambe strutture abbandonate.

L’asilo nido

“Il primo finanziamento ottenuto – dice Bottino – interessa i lavori di realizzazione di un asilo nido in via Borrello, come riconversione di edificio esistente utilizzato in passato dall’Istituto scolastico Malerba. La Creazione di un nuovo asilo nido a servizio del quartiere per la fascia 0-2 anni per un totale di 60 nuovi posti , è di vitale importanza per un territorio come quello del secondo Municipio”.

“Fondamentale – continua Bottino – è stato il contributo della commissione bilancio, di cui sia io che Campisi facciamo parte, che ha proposto di destinare il finanziamento all’immobile di via Borrello come sede del nuovo asilo, trovando la massima disponibilità dell’assessore e della direzione lavori pubblici”.

Il secondo progetto

Il consigliere Bottino, si legge nel comunicato, ringrazia l’amministrazione e la direzione competente per aver ascoltato le sue istanze: “Il secondo finanziamento complessivo di 5 milioni di euro interessa il progetto di rifunzionalizzazione del complesso scolastico sito in via Villa Glori, da destinare a scuola secondaria di primo grado e polo di quartiere”.

“Il progetto – prosegue Bottino – prevede la demolizione della scuola Capponi-Recupero, da anni in stato di abbandono, e la ricostruzione di un edificio scolastico nel quartiere di Picanello volto a contribuire alla riqualificazione dell’area in modo sostenibile sostituendo due ruderi diventati simbolo del degrado nel quartiere con un nuovo sistema sostenibile ed innovativo”.

“L’edificio – scrive ancora Bottino – sarà realizzato secondo le più recenti normative, in acciaio, con facciate ventilate, lucernai per sfruttare la luce naturale, impianto fotovoltaico. Sarà destinato a quattro sezioni di scuola media, con ampie aule, una grande palestra attrezzata, un auditorium, una sala informatica, laboratori e servizi”.

“Nel complesso scolastico interconnesso – continua Bottino – è previsto un Polo di quartiere con ambienti di varie dimensioni, più ampie per attività laboratoriali o assembleari, più ridotte per sportelli di consulenza. Infine sarà presente un grande portico sottostante per le attività all’aperto”

“Il completamento di un percorso”

Sulla questione interviene anche il consigliere Alessandro Campisi: “L’ottenimento di questo finanziamento rappresenta il completamento di un percorso che in questi ultimi anni ha visto un impegno straordinario da parte del collega Daniele Bottino, messo in atto dal Sindaco e dall’assessore Parisi, prima sulla riqualificazione di piazza Villa Glori e adesso sulla riqualificazione dell’ex Scuola Capponi”.

“Sono soddisfatto di aver supportato e lavorato in sinergia con tutti loro in questi anni – conclude Campisi – a dimostrazione che la crescita e il bene di un territorio passano attraverso un lavoro di squadra e rappresentano una vittoria per tutti”.