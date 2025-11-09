È un Catania forza nove: gli etnei battono 2-0 l’Altamura

Con le reti di Di Gennaro e Cicerelli, i rossoazzurri colgono il nono risultato utile consecutivo

CATANIA – Il Catania la spunta nella ripresa e balza in testa alla classifica… almeno sino a domani sera. Gara complicata per i rossazzurri che la sbloccano solo a metà ripresa, grazie anche ai “cambi” operati da Toscano che ravvivano una manovra sin lì troppo statica. All’Altamura l’onore delle armi… anche se la squadra allenata da Mangia ha concluso poco verso la porta di Dini.

Pronti, via

Primo tempo bloccato con gli ospiti che palleggiano bene senza rischiare nulla e ripartendo spesso in velocità. Il Catania non è rapido nella manovra come in altre circostanze e le occasioni da gol latitano. Dopo una conclusione centrale di Lunetta, a metà tempo i rossazzurri chiedono la massima punizione sul colpo di testa di Caturano che sbatte sul braccio di Zazza ma… dopo revisione video chiesta da Toscano… l’arbitro lascia proseguire. Poi al Catania vengono annullati due gol per fuorigioco, rispettivamente di Lunetta (che aveva servito Caturano) e Di Gennaro, mentre Casasola ferma appena in tempo la pericolosa incursione in area dell’ex Curcio.

Ripresa

Nella ripresa Lunetta non è brillante come in passato ed i suoi tentativi sono poco efficaci. Al suo posto entra D’Ausilio che spacca la partita. Insieme con Forte (per Caturano), Corbari (per Quaini) i nuovi entrati fanno lievitare l’intensità del gioco rossazzurro sino alla volata di Casasola che dalla destra pennella l’assist vincente per l’accorrente Di Gennaro… abile a deviare in rete di destro. Sulle ali dell’entusiasmo il Catania raddoppia.

D’Ausilio fugge sulla destra ed il suo cross è deviato in rete, in modo rocambolesco, da Cicerelli al suo quinto sigillo stagionale. Entrano anche Jimenez per lo stesso Cicerelli e Allegretto per Donnarumma ma non succede più nulla di significativo. Con questi tre punti Di Tacchio e compagni si issano in testa alla classifica… in attesa della sfida tra Salernitana e Crotone in programma nel posticipo di lunedì sera all’ “Arechi”.

Tabellino

CATANIA – TEAM ALTAMURA 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Di Gennaro, Celli, Di Tacchio (k), Quaini (dal 18°s.t. Corbari), Casasola, Donnarumma (dal 39°s.t. Allegretto), Cicerelli (dal 36°s.t. Jimenez), Lunetta (dal 18° D’Ausilio), Caturano (dal 18°s.t. Forte).

A disposizione: Bethers, Coco, Doni, Forti, Stoppa, Quiroz, Rolfini.

Allenatore: Mimmo Toscano.

TEAM ALTAMURA (3-4-2-1) – Viola, Zaza, Silletti (k), Lepore, Mogentale, Dipinto (dal 33°s.t. Crimi), Nazzaro (dal 21°s.t. Franco), Grande (dal 33°s.t. Florio), Rosafio, Curcio (dal 44°s.t. Nicolao), Simone (dal 21°s.t. Ortisi).

A disposizione: Spina, Dipinto, Poli, Esposito, Mbaye, Dimola, Peschetola.

Allenatore: Devis Mangia.

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata.

Assistenti:Nicola Morea (Molfetta) e Cosimo Schirinzi (Casarano).

Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo).

Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina).

Reti: 25°s.t. Di Gennaro (CT); 31°s.t. Cicerelli (CT).

Note: pomeriggio assolato al “Massimino” e terreno in buone condizioni. Nel settore “ospiti” assiepati oltre un centinaio di sostenitori pugliesi. Prima dell’inizio il centrocampista del Catania, Emanuele Cicerelli, premiato dalla Lega Serie C quale migliore calciatore del mese di ottobre 2025.

Indisponibili:Aloi,Raimo, Martic, Chilafi (CT);

Squalificati: Ierardi (CT).

Diffidati: Di Tacchio, Quaini (CT).

Ammoniti: Silletti (ALT); Rosafio (ALT).

Spettatori: 16.556

Cronaca

Primo Tempo (0-0)

2° Zazza ci prova di tacco: fuori di poco;

8° Di Gennaro lancia il verticale Lunetta che conclude, però, debolmente;

25° sul cross di Pieraccini… colpo di testa di Caturano e pallone che finisce sul braccio di Zazza: la panchina del Catania chiede la revisione video ma l’arbitro… dopo prolungata valutazione… non concede il rigore!

32° sulla punizione di Cicerelli… Casasola devia di testa da distanza ravvicinata ma era in fuorigioco. Inutile il successivo sviluppo dell’azione con il tentativo di Caturano respinto a due passi dalla porta;

37° sul cross dalla bandierina… deviazione al volo di Grande: a lato;

41° gol annullato a Caturano che era stato servito da Lunetta partito in posizione di fuorigioco sul lancio di Di Tacchio;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° altro gol annullato al Catania perché quando Di Gennaro colpisce di testa… sul cross di Donnarumma… è in fuorigioco;

47° colpo di testa di Di Tacchio: alto;

49° Casasola sradica il pallone dai piedi di Curcio prima che concluda in porta;

51° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo Tempo (2-0)

4° colpo di testa alto di Caturano;

5° Dini blocca a terra il diagonale di Curcio;

10° dopo un tentativo di Casasola respinto… Lunetta non inquadra lo specchio della porta;

14° colpo di testa di Lunetta: centrale;

15° Lunetta si fa anticipare;

18° nel Catania, Forte, D’Ausilio e Corbari sostituiscono Caturano, Lunetta e Quaini;

20° Forte aggancia al volo ma poi scaraventa il pallone fuori!

21° nell’Altamura, Simone e Nazzaro lasciano il posto di Ortisi e Franco;

24° Di Gennaro appoggia di test per Forte che non ci arriva;

25° Catania in vantaggio: sul cross di Casasola irrompe Di Gennaro che spedisce il pallone in rete: 1-0 !

31° raddoppio del Catania: volata di D’Ausilio che mette in mezzo per Cicerelli che, in qualche modo, devia in rete… ultimo tocco col tacco: 2-0 !

33° nell’Altamura, Crimi e Florio subentrano a Di Pinto e Grande;

36° nel Catania, Jimenez prende il posto di Cicerelli;

39° diagonale di Curcio che finisce a lato;

39° nel Catania, Allegretto subentra a Donnarumma;

43° sul cross dalla bandierina… colpo di testa Allegretto: centrale;

44° nell’Altamura, Curcio lascia il posto a Nicolao;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Catania!

[Foto Catania Fc]