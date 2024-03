Catania, Francesca Miano entra nella segretaria regionale Gd

Ha avuto la delega all'Università della Sicilia orientale Catania e Messina

CATANIA – La studentessa Francesca Miano della squadra del segretario regionale dei Giovani Democratici. Ha avuto la delega all’Università della Sicilia orientale Catania e Messina e alla continuità territoriale. “Era arrivata l’ora che si creasse un gruppo forte e organizzato in questo modo nei giovani democratici – dice Francesca Miano – nella squadra e nelle province ci sono tantissimi ragazzi pronti a lavorare in maniera concreta: tutti noi siamo pronti a far sentire la nostra voce sui temi verso i quali non si può essere indifferenti, anche rispetto a decisioni del governo come l’autonomia differenziata. Sono onorata di ricoprire questo incarico e ne sento tutta la responsabilità, sono prontissima a lavorare e ad accogliere le istanze di tanti giovani, ma soprattutto a fare delle proposte concrete da portare ai nostri rappresentanti in parlamento regionale e nazionale sul tema dell’università e della continuità territoriale”.