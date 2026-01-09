Catania, furto al Borgo: incastrato dal rumore dell’antitaccheggio

Si tratta di un 21enne

CATANIA – Sorpreso a rubare vestiti in un negozio del quartiere Borgo, un 21enne di origini straniere è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato.

Il giovane, dopo aver scelto alcuni capi, si è rifugiato in un camerino per rimuovere le placche antitaccheggio. Il rumore metallico ha però attirato l’attenzione di un commesso, il quale aveva già notato che il ragazzo era uscito dal box con meno indumenti di quelli portati all’interno.

Mentre veniva allertato il 112, il dipendente ha bloccato il 21enne all’uscita, invitandolo a rientrare. Sotto i propri vestiti, il giovane nascondeva tre capi del valore di 100 euro, rimasti danneggiati durante la manomissione. La refurtiva è stata restituita al titolare, mentre per il giovane l’arresto è stato convalidato.