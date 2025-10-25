Catania, tentano furto in appartamento: arrestati due uomini

Saranno processati per direttissima

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due catanesi di 44 e 45 anni per tentato furto in abitazione aggravato.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti delle Volanti, giunti in via Sforzesca dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza. Alcuni residenti avevano notato due uomini intenti a forzare la serratura del portone d’ingresso di un appartamento.

All’arrivo dei poliziotti, i sospetti sono stati sorpresi accovacciati davanti alla porta dell’abitazione. Alla richiesta di spiegazioni, hanno fornito versioni discordanti e poco credibili, sostenendo di essere stati autorizzati dal proprietario a eseguire lavori di manutenzione.

Uno dei due era in possesso di un sacchetto contenente attrezzi da scasso – pinze, cacciaviti e un martello – che stava utilizzando sulla serratura.

Contattato dagli agenti, il proprietario di casa ha negato di conoscere i due e di aver affidato loro qualsiasi incarico.

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.