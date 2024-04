Catania, furto di “fari” dalle auto in sosta: un arresto VIDEO

I colpi in un parco commerciale

CATANIA – Secondo l’accusa, tra luglio e settembre dell’anno scorso, avrebbe rubato i fari e alcuni oggetti, complessivamente, da cinque auto nuove (o quasi, comunque modernissime). I furti hanno riguardato una 5, tre 500 XL e una Jeep Renegade. Per questo i carabinieri di Gravina, su disposizione della Procura catanese e con il supporto dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina, hanno arrestato un catanese di 34 anni, Luca Gagliano.

Descritto come “già noto alle forze dell’ordine”, è accusato di cinque furti. In alcune delle auto sono stati rubati anche alcuni oggetti che si trovavano all’interno dell’abitacolo. I ladri in azione sarebbero state riprese dalle videocamere di un centro commerciale. A luglio, avrebbero usato la Seat Ibiza di proprietà di Gagliano.

Il campo d’azione dei presunti ladri si sarebbe limitato al parcheggio di un parco commerciale. Qui, in pratica, avevano una vasta scelta tra le auto. Appena i proprietari si allontanavano, in pratica, entravano in azione loro. Le risultanze investigative hanno consentito alla Procura di Catania di chiedere e ottenere dal Gip l’ordinanza per l’uomo, tradotto poi a Piazza Lanza.