Ruba rame da una cabina elettrica: un incendio gli distrugge l’auto

Ladro arrestato dalla polizia

CATANIA – Ruba del rame da una cabina elettrica nel lungomare della Plaia a Catania, ma i cavi prendono fuoco e le fiamme, dopo averla completamente avvolta, gli distruggono l’auto.

Il ladro sfortunato è un 43enne che è stato arrestato da agenti della squadra a cavallo e della squadra cinofili della Questura, di rientro da un’altra attività di controllo del territorio cittadino.

L’uomo è stato bloccato con in mano una grossa cesoia con cui aveva tagliato i cavi di rame della cabina elettrica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, poliziotti delle Volanti della Questura hanno recuperato i resti dei cavi di rame rubati tra i rottami dell’auto trovando anche diverse batterie quasi del tutto disciolte, una delle quali è risultata rubata da un’altra cabina elettrica di viale Kennedy.

Su disposizione della Pocura il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.