Catania, trovati in un garage 8 chili di droga e ricambi rubati

La scoperta durante una perquisizione

CATANIA – Otto chili di droga e diverse parti di auto rubate sono state trovate dalla Polizia nel quartiere di Picanello. La scoperta è avvenuta grazie a una chiamata che ha segnalato due persone con passamontagna a bordo di due scooter con targa coperta, che stavano entrando in un condominio in via Duca degli Abruzzi.

Arrivati sul posto, poliziotti hanno notato i due uomini che stavano spingendo una moto e che, alla vista della Polizia, si sono dati alla fuga abbandonando il mezzo. In seguito a controlli la moto è risultata rubata poco prima. Il proprietario ancora non si era accorto del furto ed è stato contattato per la restituzione.

La droga a Catania

Nel frattempo gli agenti hanno perlustrato diversi garage nelle immediate vicinanze e nei pressi di uno dei garage hanno avvertito un forte odore di marijuana. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato 8 chili di droga.

In particolare, occultati in un baule insieme a materiale per il confezionamento e bilance di precisione, sono stati scovati 7.5 chili di marijuana e mezzo chilo di hashish.

Parte della droga era già suddivisa in centinaia di dosi pronte per la vendita, che se fossero state immesse sul mercato avrebbero fruttato all’organizzazione criminale un ricavato di oltre 80 mila euro.

Le parti di auto

Oltre alle sostanze stupefacenti gli agenti hanno rinvenuto numerose parti di auto come sportelli, cofano, paraurti e persino sedili, di provenienza furtiva.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità di coloro che hanno utilizzato il garage come deposito per stoccare lo stupefacente, nonché per accertare la proprietà delle parti di auto così da restituirle ai legittimi proprietari.