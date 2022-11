Catania, gestione impianti sportivi: prorogata la gara

La nota del Comune: "La decisione è stata dovuta allo slittamento della precedente pubblicazione all’albo pretorio del bando di gara"

CATANIA – L’amministrazione comunale ha prorogato la scadenza fissata per la presentazione delle offerte relative alle procedure di gara per la concessione della gestione, conduzione ed uso dei campi sportivi “Monte Po”, “Nesima”, “Duca d’Aosta”, “Zia Lisa”, “Seminara”, “Velletri”, individuando la data del prossimo 14 novembre, ore 13:00, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione.

La decisione è stata dovuta allo slittamento per motivi organizzativi della precedente pubblicazione all’albo pretorio del bando di gara. L’obiettivo è quello di garantire la massima partecipazione alle procedure di gara per realizzare un innalzamento generale del target qualitativo della gestione degli impianti sportivi e, contestualmente, di conseguire un abbattimento degli oneri e delle spese di conduzione e manutenzione attualmente a carico del Comune di Catania.

L’iniziativa di allungare i termini di apertura per presentare offerte di partecipazione ai singoli bandi, fino alle ore 13 del 14 novembre è del titolare del servizio “Sport”, Paolo Di Caro, a cui il consiglio comunale con delibera del 25 agosto scorso, ha affidato il compito di redigere lo schema di contratto e i relativi bandi finalizzati alla esternalizzazione della gestione dei sei impianti sportivi comunali.