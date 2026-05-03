Catania, giro di vite contro i parcheggiatori abusivi: 16 multati

I controlli dei caschi bianchi

CATANIA – Sedici posteggiatori abusivi sono stati sanzionati dalla polizia locale a Catania che ha sequestrato 120 euro, ritenuti provento di attività illecita.

“L’intensificazione dei controlli sui parcheggiatori abusivi è una priorità dell’amministrazione Trantino – ha dichiarato l’assessore alla Polizia locale Carmelo Coppolino – con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sicurezza gli operatori i vigili urbani hanno strumenti ancora più efficaci per contrastare questo fenomeno: sanzioni più severe e la previsione dell’arresto in caso di recidiva rappresentano una risposta concreta dello Stato e anche per questo la polizia locale continuerà a presidiare il territorio cittadino con determinazione”.

Durante i controlli la polizia locale, in piazza Duomo, ha anche denunciato per truffa un uomo che, con modalità ritenute insistenti, moleste e intimidatorie, si sarebbe fatto dare 25 euro da minorenni di una scolaresca di Brindisi in gita a Catania per un’inesistente iniziativa di beneficenza.