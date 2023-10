Catania, arriva un altro giro a vuoto: la Juve Stabia s’impone per 1-0

Gli etnei cadono di misura chiudendo la gara in dieci

CATANIA – Il Catania inghiotte ancora amaro. Rossazzurri sconfitti di misura, 1-0, sul campo della capolista malgrado un secondo tempo giocato con vigore ma senza particolare costrutto in fase offensiva.

La Juve Stabia sblocca il punteggio poco dopo la mezzora quando Caldellone fila via sulla sinistra e porge all’appena subentrato Meli che… d’interno destro… spedisce il pallone nell’angolo più lontano dove Bheters non può arrivare. I rossazzurri provano a reagire e l’occasione più ghiotta capita sui piedi dell’esordiente (in maglia etnea) Zanellato che dal limite dell’area lascia partire un gran tiro destinato, probabilmente, in porta ma una deviazione in extremis salva la retroguardia stabiese.

In precedenza, Marsura non aveva trovato lo spunto giusto mentre Chiricò e Di Carmine avevano alzato troppo la mira.

Nella ripresa, la formazione allenata da Tabbiani, priva dell’infortunato Rocca, torna in campo con maggiore verve, pressando insistentemente le “vespe” nella loro metà campo… pur senza creare occasioni da gol particolarmente significative. Dopo Castellini, nel Catania entrano anche Rizzo e Sarao ed i rossazzurri creano i presupposti per agguantare il pareggio quando Chiricò, dal limite dell’area, lascia partire un gran tiro a giro con il portiere stabiese Demba che cava via il pallone dall’incrocio dei pali… con un gran balzo! La Juve Stabia si raccoglie nella sua metà campo ma punge in contropiede, soprattutto quando Leone calcia di pochissimo a lato.

Dalla parte opposta,Sarao protesta per un tocco col braccio di Bachini in piena area campana ma non si fa trovare al posto giusto sul cross radente di Chiricò. Nel finale prende sopravvento il nervosismo, con l’arbitro costretto ad estrarre alcuni cartellini. Tabbiani si gioca il tutto per tutto, gettando nella mischia anche Ladinetti e Dubiskas e, proprio quest’ultimo, non riesce a sfruttare una ghiottissima occasione da rete facendosi respingere la conclusione ravvicinata dall’estremo difensore gialloblu.

Il Catania chiude addirittura in inferiorità numerica a causa del secondo cartellino comminato a Silvestri reo di un’inevitabile trattenuta sulla trequarti per evitare una ripartenza avversaria. La Juve Stabia vola solitaria in vetta alla classifica. La società rossazzurra, invece, riflette!

Il tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Buglio, Leone (79′ Maselli), Erradi (64′ Folino); Bentivegna (26′ Meli), Candellone (80′ Rovaglia), Piscopo (79′ Piovanello).

A disp. di Pagliuca: Signorini, Esposito, La Rosa, Mignanelli, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Piccardi, Ruggiero, Vimercati.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah (45′ Castellini), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini (83′ Dubickas), Quaini (83′ Za, Zanellato (62′ Sarao); Chiricò, Di Carmine, Marsura (62′ Rizzo).

A disp. di Tabbiani: Albertoni, Torrisi, Lorenzini, Maffei, Ladinetti, Deli, Privitera, Dubickas.

ARBITRO: Mattia Caldera di Como.

Assistenti: Veronica Vettorel (Latina) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria)

AMMONITI: Erradi, Silvestri, Sarao, Chiricò, Rizzo. ESPULSO: Silvestri.

NOTE: 2′ di recupero p.t; 6′ di recupero p.t.