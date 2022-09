“Giulia sta bene”, ritrovata la bimba presa dalla madre

Una telefonata internazionale è arrivata al papà dopo gli appelli lanciati sui social

“La bambina sta bene”. Poche parole quelle di Francesco Pizzati, papà della piccola Giulia Lucia irreperibile per qualche giorno dopo che la mamma paternese l’ha presa da casa a Vaccarizzo venerdì scorso come stabilito dal Tribunale. La bimba di 5 anni è infatti affidata al padre che però dopo vari tentativi falliti di rintracciare la madre e dopo il mancato rientro domenica ha formalizzato alla Procura una denuncia per sottrazione di minore.

Oggi però il lieto fine di una storia che ha commosso e allarmato Catania e tutto il popolo web. Anche se la famiglia Pizzati (papà e zii) non hanno potuto ancora vedere di persona Giulia. La bimba sarebbe stata portata forse fuori dall’Italia. “Dopo tutte le condivisioni mio fratello ha ricevuto una chiamata internazionale dalla bambina. Sappiamo solo che per il momento sta bene”, spiega la zia Graziella a LiveSicilia che ci promette: “La posso aggiornare se e quando sarà tra le nostre braccia”.