Giulia Vitaliti è Miss Sicilia: “Una soddisfazione dedicata a mia nonna”

E' una delle più seguite tiktoker d'Italia, con più di 1.6 milioni di followers.

CATANIA. Giulia Vitaliti è la nuova Miss Sicilia. Occhi azzurrissimi, è alta 178 cm ed è originaria di San Giovanni La Punta. La sua proclamazione è avvenuta lo scorso 28 agosto ad Avola nella finalissima regionale, durante cui l’ex vincitrice del titolo, Giada Rumè, e Antonello Consiglio hanno annunciato la schiacciante vittoria della 23enne catanese.

Alla sua verde età corrisponde un magma di energie, ereditate dal vulcano alle cui pendici si trova il paese natio della ragazza, che confluiscono nelle due grandi passioni: lo sport e lo spettacolo. Infatti, a moltissimi sarà capitato di vedere già il volto della neo Miss Sicilia in uno dei numerosi contenuti di successo caricati sui profili social. Giulia attualmente è una delle più seguite tiktoker d’Italia, con più di 1.6 milioni di followers che giornalmente interagiscono sulla piattaforma.

Coerentemente con l’esposizione sui piccoli schermi, Giulia vorrebbe coronare il suo sogno di diventare attrice, entrando all’Accademia di recitazione a Milano. Già modella, con la precedente partecipazione nel 2019 riuscì a superare le sue insicurezze in un ambiente che ormai le è familiare. A questo abbina anche gli studi in Psicologia presso l’Università degli Studi di Messina, dove frequenta il corso di Psicologia per divenire una profiler, specializzandosi in criminologia.

Ma non è tutto: il profilo della conterranea viene completato dal talento sportivo che si esprime nella pallavolo con la squadra Alus Mascalucia, promossa nell’ultimo anno agonistico dalla serie C alla B2, anche grazie all’apporto della giovane promettente.

“Sono tornata a partecipare a Miss Italia in un momento non bello della mia vita con la perdita di mia nonna che assieme a mio nonno rappresenta il baluardo della mia infanzia. Quando sono stata eletta “Miss Miluna Sicilia” indossavo l’anello che la nonna mi donò per la cresima”.

Giulia “difenderà” i colori della Sicilia alla fase nazionale di Miss Italia, consentendo così ad un’altra ragazza isolana di accedere alle prefinali di Miss Italia con il titolo di Miss Miluna Sicilia. Il suo posto sarà preso dalla diciottenne palermitana, Chiara Benigno, ma con loro ci saranno altre 10 ragazze siciliane che andranno alle prefinali, venendo sottoposte ad un’ulteriore prova selettiva prima di debuttare alla tanto agognata finale.

Il concorso di Miss Italia sta entrando nel vivo e a metà settembre si terranno le prefinali nazionali a cui parteciperanno, oltre a Giulia Vitaliti e a Chiara Benigno, anche: Annamaria La Rosa di Capo d’Orlando (Miss Sorriso), Anastasia Pellegrino di Santa Margherita Belice (Miss Kissimo Biancaluna), Meny Sorbello di Zafferana Etnea (Miss Eleganza), Anita Lucenti di Modica (Miss Cinema Sicilia), Lucrezia Di Matteo (Miss Ragusa Barocco), Alice Carbonaro di Messina (Miss Isola del Sole), Gloria Taormina di Catania (Miss Rocchetta Bellezza Sicilia), Laura Torre di Falcone (Miss Sport Givova Sicilia), Gloria Calapaj (Miss Social Sicilia).