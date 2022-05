Catania, Bonaccorsi: “Nomine per rendere operativa la giunta”

Il sindaco facente funzioni risponde alle accuse di Lega e Udc

CATANIA – In merito alle dichiarazioni sulle nomine di tre nuovi assessori nella giunta comunale di esponenti della Lega-Prima l’Italia e dell’Udc, il sindaco di Catania facente funzioni Roberto Bonaccorsi ha diffuso una nota di precisazione: “Senza voler entrare neanche lontanamente nel merito delle contese politiche, si specifica che le nuove nomine di tre assessori, sono essenzialmente frutto della necessità, prevista dalla legge, di avere una rappresentanza femminile meglio ancora se allargata nell’esecutivo e di rendere operativa la giunta comunale in termini numerici, senza il rischio di essere compromessa per l’assenza, anche di un solo assessore. per motivi di salute o inderogabili necessità”.

“Quanto alle due forze politiche in questione, ho personalmente incontrato sia il segretario provinciale che quello comunale di esse, i quali mi hanno escluso categoricamente di poter prendere in considerazione la designazione di assessori nella giunta, senza prima conoscere la durata del governo cittadino. Un’evenienza, quest’ultima, che ovviamente non rientra nella mia disponibilità””, conclude.