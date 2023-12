Catania, gli autobus disponibili la notte e il giorno di Capodanno

Gli orari

CATANIA – L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa informa gli utenti che, in occasione delle manifestazioni previste in centro città la sera di Capodanno, per le quali si prevede una nutrita partecipazione di pubblico, al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini rendendo più efficace e fluido il raggiungimento del centro storico, sarà prolungato fino alle 02:30 (ultima partenza) il servizio di domenica 31 dicembre delle seguenti circolari: 421, 525, 726, BRT1, BRT5, Librino Express.



Inoltre, come ogni anno: il 31 dicembre i mezzi effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00 circa, con esclusione delle circolari suddette e di Alibus e 524S; il 1° gennaio 2024 il servizio sarà sospeso dalle ore 13:00 (ultima corsa) e riprenderà tra le ore 16:00 – 17:00, con esclusione delle circolari Alibus e 524S.