Catania, gli azzurri fanno quadrato attorno a Schifani

Il presidente incassa le rassicurazioni di Lombardo.

CATANIA – La missione rossazzurra del presidente Renato Schifani si è conclusa senza scosse. La tre giorni che lo ha visto fare spola da Catania ad Acireale, passando per Misterbianco, è andata secondo le previsioni della vigilia.

Si rinsalda l’asse interno a Forza Italia e i due dioscuri l’assessore regionale Marco Falcone e il deputato regionale Nicola D’Agostino fumano il loro calumet della pace in vista degli appuntamenti elettorali delle amministrative di primavera. Nel partito e sul territorio c’è posto per entrambi, una potenza di fuoco che rallegra il presidente e mette all’angolo il rivale Gianfranco Miccichè. Operazione rafforzata dall’incontro di venerdì pomeriggio all’Hotel Nettuno con la nomenclatura etnea del partito, tra questi anche i candidati all’Ars nella lista di Forza Italia pienamente coinvolti nel progetto complessivo di rilancio dell’azione del partito: da Salvo Tomarchio (primo dei non eletti con un bottino di quasi 7000 preferenze) all’ex deputato Alfio Papale.

Schifani pianta le sue bandierine sul metaforico tabellone del Risiko azzurro e si porta avanti con il lavoro di tessitura della coalizione. Questa sì una sfida titanica. L’obiettivo dichiarato è cementare la coalizione per arrivare uniti al voto delle amministrative (a Catania e non solo). Una prima rassicurazione, Schifani, l’ha incassata sabato in occasione di un incontro vis-à-vis con il patron autonomista Raffaele Lombardo. Il posto del Mpa è nel centrodestra ha messo nero su bianco l’ex Presidente della Regione nel corso del colloquio. Sui nomi e primazia della scelta del candidato si vedrà nelle prossime settimane.