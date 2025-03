“Un goal per la Solidarietà”, tutto pronto per battere il bullismo

In campo il 30 aprile: la manifestazione è giunta alla 17esima edizione

CATANIA – Una grande risposta delle scuole. Come ad ogni edizione di “Un goal per la Solidarietà” il contributo degli studenti catanesi è generoso ed encomiabile. Per l’appuntamento del prossimo 30 aprile allo stadio “Angelo Massimino” sono già andate esaurite le due Tribune A e B e la Curva sud. Avviata, pertanto, la vendita dei tagliandi per la Curva nord: che prosegue a gonfie vele.

Un record che non ha precedenti nella storia della manifestazione. E che al di là dei freddi numeri richiama anche all’impegno delle nuove generazioni, degli istituti scolastici e dell’Ufficio scolastico regionale per un tema, sentitissimo, come quello di quest’anno, ovvero: UNA PARTITA CONTRO IL BULLISMO.

“La prevendita dei biglietti prosegue con la richiesta per la Curva Sud – spiega il patron di un ‘Un goal per la Solidarietà’, Luca Napoli -. Ringrazio di cuore tutti gli studenti che, anche in questa occasione, stanno sposando la nostra causa. Come sempre una festa che, con la scusa di un pallone che rotola su un campo di calcio, è capace di rilanciare temi sui quali non si può restare indifferenti: ed il bullismo è certamente una piaga dei nostri tempi. Ma, al contempo, opereremo ancora una volta con la Caritas diocesana dando il nostro supporto agli ultimi della nostra città e del nostro territorio”.

“Un goal per la Solidarietà: Una partita contro il bullismo – Trofeo E Beach Club” giunge alla sua 17esima edizione. Il prossimo 14 aprile, nella sala giunta di Palazzo degli elefanti a Catania, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione.