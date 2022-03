Catania, Guardia Costiera in Spagna per missione Frontex

Equipaggi catanesi partecipano a "Indalo 2022", missione per il controllo delle frontiere Ue

CATANIA – Un elicottero e due equipaggi della Base aeromobili della Guardia Costiera di Catania sono impegnati nella missione Indalo 2022, nella base navale di Rot, in Spagna. La missione dell’Europea Border and Coast Guard Agency (Frontex), ha lo scopo di vigilanza delle frontiere dell’Ue nello Stretto di Gibilterra, e durerà circa due mesi.

Da diversi anni la Base aerea Guardia Costiera di Catania fornisce donne, uomini, know how e mezzi che collaborano a stretto contatto con la Guardia Civil per incrementare il sistema di protezione e controllo frontaliero in mare. L’impiego del mezzo aereo di scoperta ha contribuito in questi anni sia alla sensibile riduzione del traffico di esseri umani attraverso la rotta ispano-marocchina, che all’individuazione di unità dedite al trasporto via mare di merci illegali.