Attacco Usa all’Iran: massima allerta nella base militare di Sigonella

Rafforzati i dispositivi per garantire la sicurezza

È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l’attacco statunitense in Iran. Da Aviano in Friuli Venezia Giulia a Sigonella in Sicilia il livello si è innalzato e sono stati rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari.

Con l’attacco ai siti nucleari iraniani gli Usa “hanno varcato la linea rossa”, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Araqchi a Istanbul a margine del vertice dell’Organizzazione della conferenza islamica. Ma la più rossa delle linee rosse, sottolineano alla Reuters fonti di Teheran, sarebbe oltrepassata in caso di uccisione della Guida suprema Ali Khamenei. In quel caso, l’Iran promette “rappresaglie senza limiti” contro gli Stati Uniti.

“Le nostre operazioni continuano e Israele non avrà pace”, è la minaccia rivolta anche allo Stato ebraico dal nuovo capo dei Pasdaran Mohammad Pakpour. Mentre la Mezzaluna rossa iraniana ha fatto sapere che le bombe americane sui siti nucleari non hanno fatto ‘nessuna vittima’.

In Italia, vertice in videoconferenza tra la premier Meloni, i ministri e i capi dei servizi. L’obiettivo è riportare le parti al tavolo negoziale. Il ministro degli Esteri Tajani ha assicurato che ‘nessun aereo è partito dall’Italia per colpire l’Iran e non c’è stata nessuna richiesta da parte degli Stati Uniti in tal senso’.

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha riunito al Quirinale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza: confermata la massima allerta sugli obiettivi sensibili e nelle basi americane in Italia, da Aviano a Sigonella. la base americana che si trova nel Catanese. Sensibilizzate anche le misure attorno al Vaticano e per il Giubileo.

L’autorizzazione al sorvolo dello spazio aereo italiano e all’utilizzo delle basi militari per rifornimento e supporto logistico, in caso di operazioni militari statunitensi, viene concessa dal ministero della Difesa. Questa autorizzazione viene rilasciata informando successivamente il Parlamento, ma non è una prerogativa parlamentare diretta.