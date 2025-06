Catania, giro di vite su guida senza casco e mancata assicurazione

Sequestri e verbali in pieno centro

CATANIA – Prosegue il pattugliamento del territorio cittadino. Una raffica di sanzioni è stata elevata dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale nei confronti di automobilisti e motocilisti indisciplinati. Sorpresi a violare le norme sulla circolazione stradale nelle strade e nelle piazze catanesi.

I controlli

In azione, i poliziotti della squadra volanti e moto-volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Insieme alle pattuglie del settore “Viabilità” della Polizia Locale, condotti numerosi accertamenti nella zona del centro storico, in punti strategici del traffico veicolare. In particolare, sin dalle prime ore della mattina, sono state presidiate via Manzoni e piazza S. Nicolella, proprio davanti alla Questura, riscontrando numerose gravi infrazioni al Codice della Strada.

L’intervento è stato finalizzato a verificare il possesso dell’assicurazione per la responsabilità civile. A tutela del conducente in caso di danni a beni o ad altre persone eventualmente coinvolte in incidenti stradali. E della revisione periodica obbligatoria, utile a garantire gli standard di sicurezza e di efficienza su strada dei veicoli.

Mancato utilizzo del casco

Attuata una nuova stretta rispetto al fenomeno diffuso del mancato utilizzo del casco protettivo in sella a scooter e moto, sottovalutando, così, la funzione vitale per la propria incolumità assicurata proprio dal corretto utilizzo del casco.

Non a caso, i poliziotti della Questura hanno fermato diversi conducenti dei mezzi a due ruote sorpresi a guidare senza casco. E qualcuno, alla vista dei posti di controllo, ha tentato una manovra repentina per tentare di sfuggire al controllo, cercando di svincolare senza, però, riuscirci. In questi ultimi casi, la sanzione prevista dalla normativa è il fermo del mezzo.

Mezzi senza assicurazione

Sono scattate due sanzioni per guida senza assicurazione con conseguente sequestro amministrativo di due veicoli, tre sanzioni per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza con decurtazione di 15 punti dalla patente di guida. Fermato pure un cittadino in sella ad una bici elettrica che, dai controlli effettuati sul posto, è risultata modificata: contestate le sanzioni previste per le illecite trasformazioni delle e-bike.

Tra le altre infrazioni rilevate la mancanza dei documenti di circolazione, la guida senza patente con relativo fermo del mezzo, la circolazione con targa non conforme, l’incauto affidamento del veicolo ad un soggetto sprovvisto di patente di guida.