Catania, consegnavano marijuana e cocaina a domicilio in via Etnea

Un arresto anche a Giarre

CATANIA – Spacciavano marijuana e cocaina consegnandola personalmente, girando con lo scooter in via Etnea, nel cuore di quello che è universalmente ritenuto il “salotto buono” della città. Ma due ragazzi, un 22enne e un minorenne, sono stati scoperti e poi, rispettivamente, arrestato e denunciato dai carabinieri. A scoprirli sono stati i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, la Squadra Lupi. L’accusa, per entrambi, è detenzione ai fini di spaccio.

L’indagine

Gli investigatori sono andati a colpo sicuro. Sapevano già che il 22enne avesse allestito una florida attività di spaccio. Era lui a consegnare direttamente la droga a domicilio assieme al complice. Prima hanno individuato il motorino SH125 bianco nuovo di zecca usato per le “consegne”.

L’arresto

A quel punto hanno fatto partire un servizio di osservazione. Hanno seguito lo scooter e a quel punto il presunto spacciatore, dopo una breve fuga, si è fermato e ha ceduto. Poi ha tentato di buttare via, più lontano possibile, un borsello. Ma i carabinieri non si sono persi la scena e l’hanno recuperato. C’erano 18 involucri con 65 grammi di erba, del tipo “amnesia”, poi 2 grammi di cocaina e 4 di hashish. Nel vano del motorino, 270 euro in contanti. Il 22enne è stato posto ai domiciliari, il minorenne denunciato a piede libero.

Giarre, un arresto

Intanto a Giarre i carabinieri della stazione hanno arrestato un altro 22enne che si trovava ai domiciliari. Mentre andavano a controllarlo, hanno intercettato un minorenne che aveva appena comprato la marijuana da lui. Entrati, hanno recuperato 54 grammi di erba già divisa in dosi e 1.300 euro in contanti. È stato tutto sequestrato, lui portato a Piazza Lanza, poi con la convalida ricollocato ai domiciliari.

I controlli

L’arresto rientra nei servizi di prevenzione generale su tutta la Città Metropolitana, a tutela della sicurezza di cittadini e turisti, attraverso le sue 2 Tenenze e 61 Stazioni Carabinieri capillarmente distribuite su tutta la Provincia etnea.

