Catania, i tifosi ricordano Andrea: “La Spina con noi”

Il 37enne morto un anno fa sulla Statale 121 di rientro da un'amichevole degli etnei

CATANIA – A distanza di un anno esatto dalla tragedia nella quale trovò la morte il tifoso rossoazzurro, Andrea La Spina, un drappello di supporters etnei ha voluto ricordare ieri pomeriggio il 37enne apponendo uno striscione sul guard rail della Statale 121.

“Andrea La Spina” con noi recita la scritta apposta all’altezza del punto in cui trovò la morte mentre, a bordo della sua motocicletta, stava rientrando dall’amichevole precampionato disputata dal Catania in quel di Ragalna.

E se da una parte il ricordo è stato lodevole, dall’altra va anche detto che si è trattato di un’azione effettuata non proprio in sicurezza: in un’arteria in cui si viaggia a velocità sostenuta e con il traffico che ha subito notevoli rallentamenti.