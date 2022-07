Il caso dell’infermiere killer: “L’ospedale ha sempre collaborato alle indagini”

La nota dell'avvocato Eleonora Baratta che annuncia la costituzione di parte civile del Cannizzaro.

CATANIA. L’ospedale Cannizzaro, dopo aver sospeso e contestualmente sottoposto ad azione disciplinare l’infermiere cosiddetto “killer” Villani Conti, presa conoscenza dell’alta probabilità della sua colpevolezza per il grave reato omicidiario di suoi due pazienti all’inizio dell’anno scorso, in base agli elementi in proprio possesso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con cui ha fattivamente collaborato acquisendone altri che sembrano anche conclamare il furto a suo danno dei farmaci somministrati di sua iniziativa, e in dosi peraltro financo quintuplicate nonostante controindicati, da chi doveva prendersene cura durante il proprio turno notturno alle malcapitate donne per questo decedute, ha conferito con ulteriore delibera del Responsabile dell’Ufficio legale e Direttore Generale, nonchè Amministrativo e Sanitario di conferire mandato quale parte offesa all’Avvocato Eleonora Baratta.



Atto dovuto anche a tutela dei propri dipendenti, medici e parasanitari che offrono assistenza al malato a salvaguardia della loro salute, preservandone come possono il bene supremo della loro vita.

La stessa pur ricordando che il dipendente dell’azienda ospedaliera che le ha conferito incarico è in atto meramente indagato per questi fatti, anticipa futura costituzione di parte civile contro il medesimo, condividendo, eccezionalmente in quanto spesso abusato il ricorso ad essa per fatti minori, la scelta della più afflittiva misura carceraria. Tanto stante il concreto pericolo per la collettività e la giusta impossibilità in siffatto modo di nuocere oltre ad alcuno del detenuto cautelare.

E ciò dati i plurimi, precisi e concordanti indizi a suo carico per la terribile accusa di autore di omicidi seriali e premeditati per futili motivi contro l’azienda ospedaliera suo datore di lavoro.