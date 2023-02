Catania, il caso (paradossale) dell’auto rubata nell’autorimessa

Una storia che sta facendo discutere. E che ci fa interrogare.

CATANIA. Sta facendo parecchio discutere, non a torto, il racconto pubblicato sul sito d’informazione ilpost.it dal suo vice direttore Francesco Costa.

Una storia nella quale finiscono con l’immedesimarsi in tanti: perchè è un fatto che potrebbe accadere a chiunque. Prudenza e zelo il vicedirettore del quotidiano online ne ha riposti fin troppi ed anche fiducia nel corretto operato umano che non sempre, tuttavia, sappiamo trova compimento. Ed in questo caso specifico, Catania non si è certo distinta.

Giunto a Catania per qualche giorno, Francesco Costa aveva noleggiato un’auto e valutato i rischi nel lasciarla eventualmente incustodita.

Da qui, la decisione di parcheggiare il mezzo noleggiato in un’autorimessa regolarmente custodita seguendo tutte le norme previste dal regolamento, per non incorrere neanche in eventuali sinistri o danneggiamenti. Tutto ci si immagina men che meno il furto in un’autorimessa custodita.

Come viene raccontato nell’articolo pubblicato nelle scorse ore, è invece accaduto di non ritrovare più l’auto. Portata via. Rubata.

Ad aggravare il danno dell’accaduto si sommano l’inerzia da parte delle autorità competenti nel seguire il caso e nell’accertarsi su come sia potuto accadere ma anche l’incapacità della dirigenza della Locauto (società noleggiatrice) di immedesimarsi nella vicenda, predisponendo il pagamento della penale completa con il totale rimborso del mezzo per “incauto affidamento dell’auto”, oltre 12 mila euro.

Una vicenda che ci dispiace. E spiace soprattutto alla parte sana della città: stanca di dover sopportare questo “modo di tirare a campare” che non rende affatto giustizia alle nostre bellezze ed alla nostra cultura. Al nostro essere accoglienti e disponibili.