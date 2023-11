Catania, il marò Massimiliano Latorre: “Il calvario è finito” VIDEO

Un libro per raccontare un dramma

CATANIA – Massimiliano Latorre è uno dei due marò accusati di aver ucciso due pescatori indiani durante una missione sulla petroliera Enrica Lexie nel 2012. Era il 15 febbraio, al largo delle coste del Kerala, quando Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, fucilieri di Marina italiani in missione per proteggere la nave in acque a rischio di pirateria, sparano in direzione di un’imbarcazione indiana in atteggiamento di attacco. Da quel momento, inizia per loro un calvario conclusosi solo il 31 gennaio 2022, quando sono stati assolti dal gip di Roma. “Il sequestro del marò” (La Vita Felice ed) racconta la vicenda che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. Il libro è stato presentato al Castello Ursino di Catania. Hanno partecipato all’incontro: la giornalista Katia Scapellato, il senatore Salvo Pogliese, il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, Enrico Trantino, primo cittadino catanese, e gli avvocati Giovanni Patti e Alessandro Gravante.