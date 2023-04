Catania, il Movimento Italiano C21 annuncia il candidato sindaco

Domani la presentazione alla stampa.

1' DI LETTURA

Catania. Il segretario politico del partito Maurizio Francesco Salvatore Loritto e’ il candidato sindaco al Comune di Catania del Movimento Italiano C21, costituito nell’agosto del 2022. Loritto, 63 anni, che è stato attivo nel settore delle due ruote come imprenditore del settore negli anni 80/90, sia come presidente di motoclub che come dirigente della Federazione motociclistica italiana. E’ stato anche pilota nel settore del fuoristrada motociclistico, con un ricco palmares di gare e campionati.

A decretare la candidatura di Loritto è stata l’assemblea degli iscritti al partito svoltasi in via telematica. Candidato sindaco e candidati al consiglio comunale si presenteranno alla stampa domani 15 aprile alle 18 presso il Caffè ‘Crema e Cioccolato’. “Il Movimento Italiano C21 – Partite Iva – afferma una nota – scende in campo come agguerrito ‘outsider’ nella competizione elettorale catanese.