Catania, il rilancio di Lucarelli: “Le squadre vincenti guardano avanti”

Le parole del tecnico etneo prima della sfida al Monterosi

CATANIA – Archiviata l’entusiasmante prova contro il Rimini che ha decretato l’approdo in finale di Coppa Italia contro il Padova (andata il 19 marzo all’Euganeo, ritorno al Massimino il 2 aprile) quella di oggi è la vigilia della sfida al Monterosi Tuscia. Si gioca domani (domenica) alle ore 14.

In salastampa, nella tarda mattinata di oggi, il mister Cristiano Lucarelli.

“Monterosi avversario insidioso”

“I gol degli attaccanti sono importanti ma i gol me li aspetto anche dal resto della rosa. Tante volte in Coppa Italia abbiamo fatto bene e poi non siamo riusciti a ripeterci in campionato: domani avrei preferito affrontare una delle prime della classe, domani affrontiamo una squadra insidiosa con un allenatore che ha vinto un campionato a Vercelli, con due attaccanti che faranno a sportellate. Avessi potuto scegliere l’avversario di domani, non avrei scelto il Monterosi. Ma noi dobbiamo portare a casa il risultato”.

“Le squadre vincenti guardano avanti”

“Nella singola partita sulla mia squadra ho sempre molta fiducia. Quando è con l’acqua alla gola ha sempre offerto grandi prestazioni nella partita secca. Quello che è stato fatto con il Rimini per me ormai non conta più nulla: le squadre vincenti guardano sempre avanti. Vincono e ripartono. Noi siamo ancora lontani da questo modo di fare calcio.

Negli ultimi due mesi ci giocheremo tutto e dobbiamo lavorare molto sulla condizione fisica. Mercoledì scorso si è visto che nel secondo tempo un calo d’intensità c’è stato”.

“Fisicamente siamo al limite”

“Usciamo dalla sfida col Rimini al limite dal punto di vista fisico: dobbiamo capire se prendere dei rischi o dare spazio ad altri. Ci stiamo lavorando con lo staff medico e capiremo cosa fare.

I ragazzi dal punto fisico, come dicevo, non stanno benissimo”.

“Nessun nuovo arrivo”

“L’arrivo di Galabinov? Mi sembra siano voci buttate lì. Con la società non ne abbiamo mai parlato e poi la nostra lista è chiusa. Non credo che ci siano margini”.