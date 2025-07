Catania, in arrivo il premio ad honorem “Smitizzare l’allegria”

La XXXIII edizione

CATANIA – Arriva in Sicilia uno degli appuntamenti culturali più attesi: la XXXIIIesima edizione del Premio Nazionale Itinerante Ad Honorem – “Smitizzare in allegria – Non solo artisti in serata d’onore”, evento promosso da A.I.O.S. Produzioni e curato nella direzione artistica dal regista Gaspare Aglieco. L’appuntamento è fissato per martedì 8 luglio, alle ore 21:00, presso lo storico Auditorium Don Bosco di Catania.

Il premio, che da anni valorizza figure di spicco nei campi dell’arte, della cultura, della scienza, della medicina, dell’imprenditoria e del sociale, punta i riflettori non solo sul talento e la professionalità, ma soprattutto sull’umanità e i valori che ogni premiato rappresenta.

«Abbiamo scelto di premiare – spiega il direttore artistico Gaspare Aglieco – persone portatrici di valori. Vogliamo celebrare la dignità del pensiero e dell’azione, l’autoironia come strumento di consapevolezza e l’impegno umano che sta dietro ogni forma di successo. Ogni ospite condividerà un pezzo della propria storia, diventando fonte d’ispirazione per le nuove generazioni».

La serata, ricca di emozioni, sarà animata da momenti di spettacolo, musica, danza, recitazione e racconti di vita. A condurre l’evento sarà Francesco Mazzullo, noto attore, regista e direttore artistico del Teatro dell’Accademia di Catania, nonché deus ex machina dell’evento, affiancato dalla brillante attrice Aurora Di Stefano. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana, dalla Città Metropolitana di Catania, con il sostegno di enti locali, associazioni culturali e imprese del territorio. La selezione dei premiati è stata curata da una commissione composta da Gaspare Aglieco, Silvia Emmi, Giusi Fiorenza e Oksana Semionova.

Questa la rosa dei premiati:

Sezione SocialeAssociazione ASACOM – Associazione che riunisce gli Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione, premiata per il costante impegno nell’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità. È guidata dall’Avv. Maurizio Benincasa.

Sezione Editoria

Monia Cupellini – Scrittrice e mental coach romana, per il suo libro Attraverso nuovi occhi, dedicato all’empowerment femminile e alla crescita personale.

Sezione Medicina

Giulia Filippello – Medico chirurgo specializzato in chirurgia oculoplastica, coniuga precisione tecnica e attenzione all’armonia dello sguardo.

Sezione Teatro e Cinema

Loredana Marino – Attrice, cantautrice e interprete teatrale dalla voce profonda e carismatica, capace di emozionare in teatro, cinema e televisione.

Sezione Giornalismo

Roberta Lunghi – Giornalista e conduttrice per Telecolor e Antenna Sicilia, apprezzata per la professionalità e l’attenzione alle storie del territorio.

Sezione Arte e Pittura

Luigi Caristia – Pittore dallo stile introspettivo e intenso, che esplora l’animo umano con giochi di luce e colore.

Sezione Canto Lirico

Antonio Costa – Tenore ufficiale della Polizia di Stato dal 2008, simbolo di come il talento possa coniugarsi con l’impegno civile.

Sezione fotografica

Massimo Pantano Fotografo dalla lunga esperienza in shooting fotografici , workshop fashion e glamoir, oltre che membro ufficiale dell’associazione nazionali fotografi professionisti e vanta riconoscimenti nazionali come l’Award gold di Orvieto.Membro italiano della Nikon travel school

Sezione Commerciale

Riconoscimenti alle eccellenze imprenditoriali locali che con passione e creatività contribuiscono allo sviluppo del territorio: Mario Romeo, “Electronic System” di Aci Sant’Antonio, Nunzio Cirami, “Pasticceria Cirami” di Catania, Santo Barbera, “SG Carni” di Mascali, Franca e Alessandra Guardalà, “Semplice e Buono” di Linguaglossa, Salvatore Raciti, “Pizzeria Il Pomodoro” di Giarre, Paolo Chiarenza, “Bar Il Castello” di Catania e Salvatore Pappalardo, “Beauty Planet” di Pedara.

Premio Speciale Istituzionale

Don Domenico Muscherà – Direttore dell’Istituto Salesiano di Catania, promotore di numerose iniziative educative e culturali rivolte ai giovani.

Menzioni Speciali

Letteratura

Maria Musumarra – Scrittrice catanese 90enne, per il romanzo Il rumore del mare, noir ambientato in Groenlandia. Mente lucida e creativa, è già al lavoro sul suo prossimo libro dedicato alla Sicilia.

Teatro e Cinema

Asia Barbera – Giovane attrice emergente, apprezzata per la sensibilità interpretativa e la capacità di emozionare, sia sul palco che sullo schermo.

Un evento che celebra il talento, l’impegno e la bellezza della condivisione.

L’8 luglio, Catania diventa capitale dei valori e della cultura.